Lærekøyring med promille

Bilulykka som skjedde ved Holesanden i Hareid, var under lærekøyring, opplyser politiet. Politiet mistenker at han som sat i passasjersetet og var ansvarleg for køyring, var rusa. Politiet tok førarkortet hans. Mennene er i 40- og 50-åra og ingen av dei vart skadde.