Lærekøyring endte med utforkøyring

Ei utforkøyring på Ørskogfjellet søndag kan ende som politisak. Ifølgje politiet dreiv ein forelder lærekøyring med ei ung kvinne då bilen hamna utfor vegen.

Det skal ha vore snø og vanskelege køyreforhold, og operasjonsleiar Arild Reite opplyser at politipatruljen som var på veg avbraut utrykkinga på grunn av utfordrande vegforhold.

Under lærekøyringa sat det eit barn og ein vaksen i baksetet.

Reite seier til NRK at dei no vil snakke med den ansvarlege for lærekøyringa for å vurdere om køyringa var aktlaus.

Alle fire i bilen får no tilsyn av helsevesenet, men ingen av dei skal vere alvorleg skadde.