Lærarstreik i Hustadvika

Lærarstreiken blir utvida til Hustadvika. Frå før er lærarar frå fleire skular i Molde tekne ut i streik. Frå måndag trappar Utdanningsforbundet opp streiken og tek ut 1800 nye lærarar ut i streiken. Blant desse er altså lærarar som ved Hustadvika vidaregåande skole.

– 32 lærar blir tatt ut her. Vi har ikkje full oversikt endå, men det vil nok føre til at mange elevar ikkje får fulle timar, seier hovudtillitsvalt i Utdanningsforbundet Cecilie Sandvik. Frå før av er 221 lærar tatt ut ved fire skular i Molde.

Streiken er no inne i si fjerde veke og Sandvik seier ho har forståing for dei som meiner at streiken går ut over elevane.

– Vi skjønner at foreldre og elevar er bekymra. Det er vi også. Men per no ligg det ikkje noko tilbod på bordet som vi kan godta. Vi kryssar fingrane for at det skal kome ei løysing, men vi er motiverte for å halde fram med å streike, seier ho.