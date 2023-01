Lærar tiltalt for misbruk av stillinga si

Ein lærar i 40-åra frå Sunnmøre er tiltalt for seksuell omgang med ein elev. Ifølge tiltalen frå Møre og Romsdal tingrett skal dette ha skjedd ved misbruk av stilling og tillitsforhold. Den seksuelle omgangen skal ifølge tiltalen ha skjedd både når og etter at mannen var læraren hennar og skjedd over ei periode på to år. Kvinna fylte 19 det året den seksuell omgangen starta.

I samband med ein tur i regi av skulen skal mannen ifølge tiltalen ha lagt til rette for at ein venn av han også fekk seksuell omgang med kvinna.

Han skal ifølge tiltalen også ha lagt til rette for at ein annan venn frå Sunnmøre fekk ha seksuell omgang med kvinna fleire gonger.

Saka skal opp i Møre og Romsdal tingrett i mars.