Rundt kjøkkenbordet på Moa i Ålesund er det tid for lekser. Barna har den beste leksehjelpa, for mamma Mildrid Skogtrø er sjølv barneskulelærar.

Den siste tida har ho verkeleg fått kjenne prisstiginga på lommeboka.

– Matprisane har skote i vêret og dieselprisane er jo ufatteleg høge, seier Skogtrø.

Ho er åleinemor og i mars kjøpte ho blokkleilegheit til seg og barna for tre millionar kroner.

No betalar ho 19.000 kroner i månaden berre i buutgifter. I tillegg kjem straum, drivstoff, bompengar, forsikringar og alt anna.

Mildrid Skogtrø har forklart barna at dei må vere fornuftig i pengebruken. Familien har blant anna droppa kinobesøk. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Auka prisar

Prisane i Noreg var 7,5 prosent høgare i september enn for eitt år sidan.

Frå september til oktober steig prisane 0,3 prosent, viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Den viser prisutviklinga på varer og tenester for førre månad.

Sterkast vekst har matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som er opp 13,1 prosent på eitt år.

Seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB seier at prisveksten held fram med å stige frå allereie svært høge prisar. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Prisveksten dei siste månadane er den raskaste sidan 80-talet. Norges Bank har eit mål om at prisane ikkje skal stige meir enn to prosent i året (inflasjonsmålet). Styringsrenta har difor blitt sett raskt opp for å få ned prisstiginga.

Eit viktig mål på prisstiginga er kjerneinflasjonen, som er prisstiginga utanom avgifter og energiprisar. Denne ligg på 5,9 prosent det siste året.

– Prisveksten held fram med å stige frå allereie svært høge nivå. Det er spesielt prisutviklinga på straum, mat og drivstoff som bidreg til at prisutviklinga blir løfta til 7,5 prosent i oktober, seier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Har to jobbar

For at trebarnsmora skal få det til å gå rundt økonomisk har ho skaffa seg ekstrajobb. Det betyr at ho tar vakter i rusomsorgen i helger og høgtider når barna er hos faren.

– Det skulle ikkje vere nødvendig med ekstrajobb i eit av verdas rikaste land, seier Skogtrø.

Helgejobben gjer at ho slepp å ligge vaken og bekymre seg for pengar. Det er også fleksibelt, slik at ho sjølv kan bestemme kor mange vakter ho vil ha.

– Du kunne ikkje ha kjøpt ein billegare bustad då?

– Eg hadde moglegheit til å kjøpe meg eit billegare rekkehus, men når du er åleine er det meirarbeid med vedlikehald og måking. Og eg må bu der barna går på skule, seier Skogtrø.

Ser dystert på framtida

Sjølv om åleinemora sper på inntekta si, må ho vere påpasseleg med pengebruken og planlegge innkjøp og aktivitetar.

– Kino har vi droppa. Det kostar oss tusen kroner, seier Skogtrø.

Ho veit at mange andre har det på same måte. I vennekretsen er det fleire åleineforeldre som har det tøft økonomisk. Skogtrø trur ikkje det blir lettare framover.

– Eg klarer meg, men det hadde vore verre dersom eg berre hadde ein jobb. Men eg vil ikkje verke fattig. Vi har så vi klarer oss, seier sunnmørskvinna.