Laber vaksinerespons i Molde

Responsen fra de over 65 år i Molde som kan bestille time for vaksine nummer fire i september, har vært laber, skriver Molde kommune i en pressemelding.

– Vi ser at det er behov for å fortelle de som er over 65 år om at det er viktig å ta den fjerde vaksinen, sier assisterende kommuneoverlege i Molde, Marit Teigen Hauge.

Hun påpeker at effekten av vaksinen avtar fra to måneder etter siste dose, så mange har lite beskyttelse nå.

– Vi tror at flere kanskje venter på at det skal komme ei nyere vaksine, men de over 65 bør vaksinere seg nå i september, sier Teigen Hauge.