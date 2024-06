La ned grunnstein for Normoria

Måndag blei det lagt ned grunnstein for det nye opera- og kulturhuset Normoria i Kristiansund, med kulturministeren til stades. Det nye huset skal stå ferdig om eit år og vil romme operaen, biblioteket, kulturskulen og Nordmørsmusea. Grunnsteinen blei lagt ned i form av ei tidskapsel med bodkap til folk som lever om hundre år. – Eg trur enno ikkje vi skjønnar betydinga av dette bygget for kultur i heile regionen. Det trur eg vi først forstår etter det opnar, for det kjem til å bli heilt magisk, seier ordførar Kjell Neergaard.