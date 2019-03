La frem bypakke til 6,3 milliarder

Forslaget til en ny bypakke for Ålesund ble lagt frem i bystyresalen i kveld. Totalkostnaden blir på 6,3 milliarder kroner. Pakken består av tre hoveddeler: Brosundtunnelen til 900 millioner, Breivika-Lerstad til 1,65 milliarder og E39 Vegsund-Breivik til 2,8 milliarder kroner. Det blir to bommer i sentrum, en bom på Lerstad og to bommer på E39. Bompengeperioden er på 15 år. Fire felts veg mellom Lerstad og Campus er tatt ut av pakken. Sikring av et trafikkfarlig kryss på Puskhola er også tatt ut. Bypakken skal legges frem for fylkestinget i Møre og Romsdal før sommeren.