La fram liste på nytt

Den tidlegare kjæresten til Ole Ødegård la på nytt fram ei detaljert liste over datoar våren og sommaren 2018 der dei to skal ha møttes.

Då habilitetsspørsmålet kom opp, forklarte Ødegård at forholdet var over seinast i 2017.

Påtalemakta meiner Ødegård har snakka usant om dette, fekk medhald då saka blei behandla tingretten.

Den tidlegare kjæresten forklarte i lagmannsretten i dag at dei møttes fleire stader i landet.