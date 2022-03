La fram liste med 25 datoar

Den tidlegare kjæresten la i formiddag fram for retten ei liste på 25 datoar og klokkeslett i 2018 der ho hevdar ho møtte Ole Ødegård. Han er skulda for å ha loge om forholdet, og hevda i retten i går på nytt at forholdet tok slutt i 2017. Lista til den tidlegare kjæresten inneheld oversikt over treff som skal ha skjedd våren 2018 på ulike stader, mellom anna i Kristiansund og i Trondheim. Dommaren risikerer fengselsstraff dersom han blir dømd for falsk forklaring.