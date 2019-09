La fram kutt for 63 millionar

Leiinga i Helse Møre og Romsdal har diskutert forslag til omstillingsvedtak med tillitsvalde i helseføretaket i dag. Tiltaka som no er foreslått utgjer til saman rundt 63 millionar kroner, skriv helseføretaket i ei pressemelding. I juni sette dei eit krav om at totalt 85 millionar kroner. Klinikkar som ikkje har innfridd kravet til kostnadsreduksjon, har frist til neste veke med å leggje fram tiltak for det resterande. – Det har vore eit stort oppdrag med kort tidsfrist, og klinikkane har hatt ulike måtar å løyse oppgåva på. Nokre har basert tiltaka på betre utjamning av variasjon, medan andre har til dømes lagt til grunn eit dugnadsprinsipp, seier konstituert administrerande direktør, Nils Kvernmo.