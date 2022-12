– Det er jo ein katedral uti havet, eit kulturminne og ein viktig del av identiteten til kystfolket. Det meiner vi er verdt å ta vare på, utvikle og gjere tilgjengeleg for folk, seier Sindre Holberg i Skalmens venner.

Skalmen fyr blei bygd i 1907, men no er det 20 år sidan nokon budde der ute. Bygningane på holmen ute i havgapet ber sterkt preg av mange år utan særleg vedlikehald.

Skalmens venner vurderer no å kjøpe fyret, fordi det truleg er den einaste måten dei kan redde det på.

I starten av desember var det synfaring på Skalmen fyr. Skalmens venner vurderer å kjøpe fyret. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Har ikkje prioritert vedlikehald

Kystverket manglar rundt ein halv milliard kroner for å klare å ruste opp alle fyra dei har ansvaret for, og meiner difor det er betre å rive Skalmen enn å pusse det opp.

Skalmen fyr ligg i Smøla kommune i Møre og Romsdal.

– Det har ikkje vore aktiv drift her på mange år, så vi har ikkje prioritert å halde fyret ved like. Det ytre her er veldig dårleg. Tak og pipe for eksempel. Det har også vore kvikksølv her som vi slit med å bli kvitt, og så har det kome inn vatn, fortel seksjonsleiar i Kystverket Guttorm Tomren.

Kystverket vil heller prioritere fyr som til dømes er freda og det er lettare å kome seg til for folk flest. Det er også eit fuglereservat på Skalmen, og forbod mot å gå i land frå 1. mai til 31. juli.

Slik ser innsida av fyrbustaden ut. Det er ein del kvikksølv i bygget, særleg i lykta heilt i toppen. Guttorm Tomren i Kystverket viste også fram maskinhuset. Asbjørn Dyrnes i Skalmens venner er opptatt av å bevare den gamle fyrhistoria.

– Ein tragedie

Riveplanane har også fått Norsk fyrforeining til å reagere. Dei støttar venneforeininga og håpar dei kan ta over.

– Eg synest det er heilt forferdeleg. Det er ein tragedie at ein vil la sånne kulturminne gå tapt. Dette er uerstattelege bygg som skapar ei historie og stemning på den plassen dei står, og kan aldri bli erstatta med eit fyr ein annan stad, seier styreleiar Henriette Marie Skjæveland.

Henriette Skjæveland er leiar i Norsk fyrforeining. Foto: Norsk fyrforening

Ho peiker på at mange av fyra som ein gong har vore er blitt borte.

– Det er ei viktig historie for Noreg som har vore ein sjøfartsnasjon i så mange år. Dei som har bygd fyra ofra liv og helse for å setje opp desse utpostane for å redde andre sine liv. Då synest eg det er veldig viktig å ta vare på det som er.

Dårleg tid

Rivingsvedtaket har ført til sterke protestar, men fiskeriminister Bjørn Skjæran (Ap) støttar avgjerda til Kystverket. Han har likevel opna for at dersom nokon vil kjøpe fyrstasjonen slik han står, til marknadspris, kan han vurdere saka på nytt.

Dei må melde interesse innan utgangen av 2022, så Skalmens venner har dårleg tid.

Etter å ha vore på synfaring på fyret, meiner venneforeininga at bygningane er i mykje betre stand enn frykta.

– Eg trur dei fleste av oss fekk litt sånn motet opp. For det ser jo ut til at det går an å få til noko. No må vi vurdere kva dette vil koste, og om det er råd å få tak i pengar ein plass, slår Asbjørn Dyrnes fast.