Kystvakta til russisk skip ved Ormen Lange

Forsvaret sende laurdag kystvaktfartøyet KV Svalbard for å kontrollere den russiske isbrytaren «Yury Topchev» nordvest for Kristiansund.

Isbrytaren har sidan fredag ligge i Norskehavet, ikkje langt unna Noregs nest største gassfelt, Ormen Lange, skriv AldriMer.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) seier til nettstaden at det er truleg at dårleg ver lenger nord er årsaka til at båten ligg der.

Skipet forlet Kaliningard 16. oktober, ifølgje nettstaden Marine Traffic.

Thomas Gjesdal, kommandørkaptein og fungerande kommunikasjonssjef, seier til VG at dei generelt har god oversikt over aktiviteten i våre nærområde, og at dei følgjer nøye med.