Kystruteskip rammet av sanksjoner

EU sine nye sanksjoner mot russiske selskapet vil ramme Havila Kystruten. De fire skipene til Havila er eid og finansiert av det russiske leasingselskapet GTLK, som nå blir sanksjonert. Havila Kystruten legger til grunn at sanksjonene forhindrer GTLK i å gjennomføre finansieringen. Havila arbeider med å ordne annen finansiering, og er i samtaler for å sikre at de tre skipene som ikke er ferdige, blir levert som planlagt. Det skriver Havila Kystruten i en Børsmelding.