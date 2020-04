Kyst-Ap krever maritim satsing

Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal, Trøndelag og Vestland går med felles krav om at Staten forserer bygging av mineryddere. Arbeiderpartiet i tre kyst-fylkene krever at dette blir gjort for å holde hjulene i gang i verftsnæringa. Maritimt forum har foreslått flere tiltak for å bøte på den alvorlige situasjonen for næringa. Ett av dem er å forsere byggingen av inntil fem ny minerydderfartøy for sjøforsvaret.