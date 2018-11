Kvinner mest utsatt

Kvinner utsettes oftere enn menn for trakassering på jobb, mens ansatte i helsesektoren er mest utsatt for vold og trusler. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, som opplyser at det oftest er kunder, pasienter og klienter som står bak når ansatte utsettes for trusler, vold eller trakassering på jobb.