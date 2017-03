Kvinner kan søke rektorstilling

Ved høgskolen i Molde har det oppstått en debatt om hvorvidt kvinner kunne søke på rektorstillingen etter at rektor Hallgeir Gammelsæter trekker seg fra rektorjobben midtveis i sin fireårige rektorperiode.

En lovfortolkning gjorde at departementet først gav beskjed om at berre menn kunne søke på stillinga.

No melder nettstaden Panorama at begge kjønn kan søke på stillinga etter at departementet har snudd i saka.