Kvinne utsett for vald

Politiet fekk like før klokka 04.00 natt til torsdag melding om at ei kvinne i 40-åra hadde blitt utsett for vald i Molde. Politiet ønskjer å kome i kontakt med vitne som var i området Grøvellalleen i tidsrommet 23.30 - 01.00 og ber folk som har tips om å ringe dei på telefonnummer 02800.