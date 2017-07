Kvinne skal ha blitt overfallen og valdtatt

En kvinne i 30–40 åra blei tysdag overfallen og valdtatt på Søre Sunnmøre.

Seksjonsleiar ved etterforskningsavdelinga ved Ålesund politistasjon, Robert Hjelmeseth, seier saka er alvorleg.

Seksjonsleiar Robert Hjelmeseth. Foto: Øyvind Sæbjørnsen / NRK

– Ei slik hending er ei alvorleg forbryting. Vi er tidleg i etterforskinga og har gjennomført taktisk etterforsking, politiavhøyr, rundspørjing og kriminaltekniske undersøkingar.

Det står att framleis ein god del etterforsking og politiet vil ikkje sei meir no i frykt for at det skal skade den vidare etterforskinga.

Dei tre mennene som alle kjem frå Aust-Europa blei fredag framstilt for varetektsfengsling i fire veker, med brev- og besøkforbod i to veker.