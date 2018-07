Kvinne sikta for tjuveri

Politiet i Ulstein/Hareid meiner dei har oppklart ei rekkje tjuveri, etter at dei ransaka heimen til ei kvinne i 30-åra i går, torsdag. Fleire tjuveri i Ulsteinvik den siste tida, førte til at kvinna vart sikta og bustaden hennar ransaka. Under ransakinga fann politiet endå meir tjuvegods, skriv Vikebladet.no.