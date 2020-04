Kvinne sakna i Kristiansund

Det blei sett i gang ein leiteaksjon etter ei kvinne blei meldt sakna i Kristiansund tysdag ettermiddag. Det blei gjennomført fleire søk tysdag, utan at politiet har funne noko spor. – Per no held vi alle moglegheiter opne og etterforskar saka vidare gjennom etterretning. Det er så langt ikkje mistanke om noko kriminelt, seier operasjonsleiar i politiet Leif Arne Mork. Han fortel vidare at det ikkje er pågåande søk no, men at det kan bli sett i gang søk dersom etterforskinga fører til nye opplysningar i saka. Det var TK.no som først omtalte saka.