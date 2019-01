Det var i 13.30-tida laurdag at politiet fekk melding om at ei kvinne i 50-åra hadde fått eit fjøstak over seg på Gurskøya i Herøy kommune på Sunnmøre.

Alle naudetatane rykte ut til staden og kvinna blei etter kvart frigjort frå taket.

Klokka 14.20 melder politiet at kvinna døydde som følgje av skadane ho fekk.

– Ho blei erklært død på staden av helsepersonell, opplyser politiet.

Uklart kva som var årsaka

Politiet skal gjere undersøkingar på staden for å prøve å finne ut kvifor taket kollapsa. Foto: Arne Flatin / NRK

Det er så langt uklart kva som var årsaka til at fjøstaket kollapsa.

Politiet vil no gjere kriminaltekniske undersøkingar på staden for å finne ut kvifor taket datt ned.

– Vi vil ikkje spekulere i årsaka til at taket ramla ned, men det er snø på taket, seier operasjonsleiar Tor André Gram Franck ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Han seier at dei no har fokus på å ta vare på dei pårørande.