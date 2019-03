Kvinne får likevel journal

Ei nordmørskvinne har fått medhald i retten i at ho har rett til å få utlevert pasientjournalen til den sjuke ektemannen sin. Kommunen har i lang tid nekta å levere ut journalen, trass i at fylkesmannen har slått fast at ho har krav på den. No har også tingretten slått fast at ho skal ha journalen. Kommunen må også dekke sakskostnadene hennar.