Onsdag føremiddag blei det kjent at Møre og Romsdal har fått sitt første koronarelaterte dødsfall. På ettermiddagen er også et tre nye dødsfall i Oslo og Bærum stadfesta.

Den avdøde i Oslo er ei eldre kvinne som i heimen sin søndag, melder VG. Bærum kommune har stadfesta at to eldre menneske til er døde der, ein på institusjon og ein Bærum sjukehus.

– Det er trist at ytterlegare to personar har mista livet på grunn av koronaviruset. Eg vil uttrykke mi djupaste medkjensle med dei etterlatne, seier ordførar Lisbeth Hammer Krog i Bærum.

Mann i 50-årene frå Halden døydde

Ein mann i 50-årane frå Halden døydde natt til onsdag som følgje av koronaviruset, opplyser Halden kommune onsdag kveld.

Mannen vart frakta til Sykehuset Østfold natt til onsdag og døydde der kort tid seinare.

– Eg synes det er veldig trist at ein av våre innbyggare har mista livet som følgje av koronaviruset. Våre tankar går no til dei nærmaste, som har vår djupaste medkjensle i denne tunge stunda, seier ordførar Anne-Kari Holm i Halden kommune.

Første dødsfall i Møre og Romsdal

Giske på Sunnmøre blei den første staden i Møre og Romsdal som fekk eit koronarelatert dødsfall.

– At det no kjem til Giske som først i fylket gjer det jo ekstra spesielt. Alvoret i pandemien sit djupt i oss no, seier ordførar i Giske, Harry Valderhaug til NRK.

Harry Valderhaug (KrF) er ordførar i Giske på Sunnmøre. Foto: Trond Vestre / NRK

Den eldre kvinna vart konstatert smitta av korona for knapt to veker sidan, og har vore i isolat sidan då. Tysdag kveld døydde ho.

Ordføraren er svært prega etter dødsfallet.

– Det er ikkje så lett å stå i ordførarjobben og oppleve noko slikt. Eg tenkjer på dei som mistar sin kjære og det er noko som pregar oss, seier Valderhaug.

Har drive smittesporing

Kommunen har hatt totalt fem smittetilfelle, to av dei på Giske omsorgssenter. Dei har drive smittesporing og testing av tilsette og bebuarar på omsorgssenteret.

I Møre og Romsdal er det onsdag åtte som er lagd inn på sjukehus med koronasmitte. Det er tre i Kristiansund, tre i Molde, éin i Ålesund og éin i Volda.