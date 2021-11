Kvinne dømd for syttande gong

Ei kvinne i 40-åra frå Søre Sunnmøre er dømd til fengsel i eit år og tre månader for 28 tjuveri og fem bedrageri, skriv Vikebladet Vestposten. Dette er den syttande dommen hennar. Tjuveria har ramma både privatpersonar og butikkar i tre kommunar, skriv avisa. Møre og Romsdal tingrett legg vekt på at tidlegare straffar ikkje synest å ha hatt effekt på åtferda til kvinna, og meiner det er naudsynt med ei lang fengselsstraff for å verne andre mot lovbrot.