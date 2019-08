Mannen i 30-årene ble pågrepet søndag. To personer i 70-årene ble funnet skadd i et hus og det var den siktede selv som varslet politiet. Det er en familierelasjon mellom de tre. Kvinnen ble livstruende skadet og ble fraktet til St.Olavs Hospital, mens mannen hadde lettere skader. Tirsdag opplyser politiet at kvinnen døde av skadene.

Utvider siktelsen

Politiadvokat Arnt Erik Oust. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Siktelsen er i dag utvidet til grov legemsskade med døden til følge, sier politiadvokat Arnt Erik Oust.

– Den endelige siktelsen vil foreligge når alle fakta har kommet på bordet gjennom etterforskningen.

Torgeir H. Langva representerer den siktede mannen i trettiåra. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Advokat Torgeir Langva representerer den siktede mannen. Han vil ikke kommentere saken, men sier følgende til NRK:

– Den siktede tok det tungt da han i dag fikk vite at den ene fornærmede var avgått ved døden.

Bistandsadvokat Mette Loe vil foreløpig ikke kommentere saken.

Venter på kjennelse fra retten

Mannen i 30-årene har samtykket til varetektsfengsling i fire uker. Politiet har bedt om at to av ukene skal være med brev- og besøksforbud. Kjennelsen fra retten er ventet å foreligge tirsdag ettermiddag eller onsdag.

– Vi ønsker at han varetektsfengsles for å unngå at han påvirker beviser eller vitner, sier Oust.

Tror ikke det var flere i huset

Oust ønsker ikke å gå inn på hva den siktede har forklart i avhør, men sier han er preget av utviklingen i saken. Han sier politiet mener å ha et ganske klart bilde av hva som skjedde i huset.

– Vi mener det ikke var andre til stede i huset under voldshandlingen, sier han.

Den siktede mannen ble pågrepet uten dramatikk søndag. Han har i avhør erkjent å ha utøvd vold mot de to fornærmede, men ha ikke villet tatt stilling til skyld. Politiet har ikke funnet gjenstanden som skal ha blitt brukt under voldsutøvelsen.

– Vi leter fremdeles etter et våpen, men det er ikke snakk om et skytevåpen, sier Oust.