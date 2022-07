Kvinne død etter voldshendelse

Ei kvinne i 70 årene er død etter en voldshendelse på Søre Sunnmøre. Hun ble innlagt på sykehuset i Volda onsdag og erklært død søndag. Ei kvinne i 50-årene er siktet for vold mot kvinna. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom de to kvinnene og saken fremstår som en familietragedie med et sterkt innslag av sykdom