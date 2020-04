Kvinne død av korona i Giske

En eldre kvinne døde på Giske omsorgssenter i går kveld. For to uker siden ble det konstatert at kvinnen var smittet av korona. Siden den gang har hun vært i isolat. Dette er det første koronadødsfallet i Møre og Romsdal. Ordfører Harry Valderhaug sier det er svært trist at dette skulle få et så tragisk utfall. Valderhaug sier at han tenker mye på den avdødes familie. I Giske kommune er fem personer registrert smittet.