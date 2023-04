Kvinne alvorlig skadd etter sammenstøt med kjøretøy

Både ambulanse, politi og brannvesenet rykket ut til Felleskjøpet i Volda fredag ettermiddag.

– Vi fikk klokka 13.21 inn melding om at ei kvinne hadde blitt skadd etter et sammenstøt med et kjøretøy på en parkeringsplass, sier operasjonsleder i politiet Eivind Klokkersund.

Da nødetatene kom frem til stedet ble det klart at kvinna er alvorlig skadd.

– Hun er fraktet videre til sjukehus.

Operasjonslederen kan ikke si mer om helsetilstanden til kvinna.

– Det er helsevesenet som vurderer videre hvor hun skal ha behandling og oppfølging.

Etterforsker på stedet

Politiet er på stedet med to patruljer og etterforsker nå saken både taktisk og teknisk.

– Vi skal nå ta avhør både av føreren av kjøretøyet og av eventuelle vitner på stedet, sier Klokkersund.