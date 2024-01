Kviletidskrav kan føre til ferjeinnstillingar

Ferjesambandet Eidsdal–Linge kan få innstillingar tidleg på dag dersom ferja har vore nytta i beredskap om natta ein periode framover. Tidlegare har Sjøfartsdirektoratet gitt dispensasjon frå kviletidskrav for beredskapssamband, men dette er no blitt stramma inn. opplyser Fram i ei pressemelding. – I vinterhalvåret er det gjennomsnittleg to beredskapsturar per månad som blir gjennomført på nattetid. No jobbar vi saman med Fjord1 og beredskapsaktørane for å få på plass løysingar så snart som mogleg, seier avdelingssjef i FRAM i Møre og Romsdal fylkeskommune, Stig Helle-Tautra.