Kvikkas jobber på spreng

Stig Kleive i distribusjonsselskapet Kvikkas i Ålesund sier de jobber på spreng med å finne løsninger for distribusjon av aviser etter at post og distribusjonsselskapet NorPost har begjært seg selv konkurs. Selskapet distribuerer blant annet aviser for Kvikkas, som tidligere har fått kraftig kritikk for dårlig avis-levering på lørdager.