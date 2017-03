Kvikkas A/S kjøper boet til Norpost og blir 800 ansatte

Kun formaliteter gjenstår før avtalen trer i kraft. Kvikkas vil tilby rundt 775 ansatte nytt arbeid, sier advokat Stine D. Snertingdalen i Kvale Advokatfirma A/S.

Sikrer videre drift

Norpost meldte oppbud onsdag. Nå overtar Kvikkas i Ålesund hele boet Foto: NORPOST

Avtalen innebærer at videre drift sikres, og boet og Kvikkas vil arbeide sammen for å få til en så smidig overgang av virksomheten til ny eier som mulig hensett den vanskelige situasjonen de seneste dagene, skriver Snertingdalen i en pressemelding.

Stolt over å kunne overta

Daglig leder Stig Kleive i Kvikkas Distribusjon A/S sier til NRK at han er stiolt over at selskapet har fått til en avtale om å kjøpe boet til Norpost.

– Det gjør oss i stand til å vokse og ikke minst ta vare på mange hundre arbeidsplasser rundt om i hele landet, sier Kleive.

– Dette fører også til at vi opprettholder distribusjonen av lørdagsavisene, sier mannen som nå øker arbeidsstokken fra 12 til nesten 800.

Mye støy i overgangsfasen

Kvikkas A/S i Ålesund fikk sist sommer anbudet med å distribuere lørdagsavisene her i landet. Selskapet har benyttet Norpost som unbderleveandør, men det har vært mye støy på grunn av manglende leveringer og mange aviser har klaget på distribusjonen etter at Posten mistet avtalen i fjor høst. Det har også ført til at flere aviser har mistet abonnenter.

Senest fredag har Samferdselsdeparteentet sendt ut melding om at de garanterer for distrisbusjonen.

NRK kommer tilbake til saken.