Kvernmo møtte dei tilsette i Volda

Direktør i Helse Møre og Romsdal er i Volda for å informere dei tilsette om kutta som føretaket må gjennomføre. Dei tilsette i Volda har møtt opp for å protestere mot kutta, og følgjer Ålesund sjukehus, med å klistre slagord på skoa sine. Kvernmo forstår dei tilsette sin frustrasjon. Samstundes som han peiker på at det er viktig med samarbeid for å få til best mogleg løysingar.