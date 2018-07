Kvartaleresultat for Vard

Vard har eit andre kvartalsresultat på minus 314 millionar kroner før skatt, mot minus 70 millionar for same periode i fjor. Driftsresultatet er minus 133 millionar, mot minus fire millionar, skriv Sysla. Ifølge Nett.no er årsakene at verdiar på bestilte skip har gått ned, og eit bokført valutatap. Vard har ei ordrebok på 19,1 milliardar kroner og 44 skip.