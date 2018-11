Kuttlista for Kristiansund kommune

Kristiansund kommune driver for dyrt og 90 stillinger skal bort. Rådmann Arne Ingebrigtsen sitt budsjettforslag viser at hjemmetjeneste, sykehjem, samt bo og habilitering til sammen skal ta ned 40 stillinger, skriver Tidens Krav. Samlet for sektoren Helse og omsorg er det foreslått å redusere 65 stillinger. I administrasjon, teknisk og kultur er foreslått en reduksjon med 15 stillinger og i barnehage og grunnskole fem stillinger hver.