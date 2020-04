Kutter to takstsoner ut juni

Et flertall i fylkesutvalget gikk i dag inn for en fylkeskommunal tiltakspakke på 187 millioner kroner. Dette er 12 millioner mer enn forslaget fra administrasjonen. Det betyr blant annet at billettprisen på fylkets egne ferger blir redusert med to takstsoner til ut juni måned. Frp ville kutte to taktssoner ut året, men fikk ikke flertall. Høyre ville øke pakken til 200 millioner med en ekstra pott til 50/50 spleiselag mellom fylket og kommunene, trafikktrygging og gang- og sykkelveger. Senterpartiet vil øke satsingen på næringsfond til kommunene dersom det kommer mer statlige penger. Det er fylkestinget som skal gjøre det endelige vedtaket.