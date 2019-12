Kutter to senger og ei stilling

Dei tilsette ved Aure rehabiliteringssenter har fått orientering om at senteret må fjerne to av seks senger, som er knytte til arbeidsretta rehabilitering. Samtidig som talet på senger blir kutta skal også ei stilling vekk. Behandlingstilbodet arbeidsretta rehabilitering var tidlegare finansiert direkte frå Helse Midt-Noreg, men desse pengane er no lagt inn i rammeoverføringane til Helse Møre og Romsdal. – Vi er redde for at vi får fleire reduksjonar det neste halvåret, og mange tilsette er bekymra for at dette er ei planlagt nedbygging av Aure frå helseføretaket, seier verneombod Guri Ramsvik Romfo.