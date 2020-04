Kutter takstene fra 1.mai

Møre og Romsdal fylkeskommune kutter fergetakstene på nesten alle fylkesvegfergene med to takstsoner fra 1.mai og inntil videre. Det skjer etter at fylkestinget nå i april gjorde vedtak om å gå ned to takstsoner som en del av en tiltakspakke overfor næringslivet. I fjor ble fergetakstene økt med to taktssoner, noe som medførte sterke reaksjoner både fra pendlere og næringslivet