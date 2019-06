Kutter i lønn og godtgjørelse

Møre og Romsdal fylkeskommune vil spare rundt 2,3 millioner kroner etter at fylkesutvalget i dag vedtok kutt i lønn og godtgjørelse til politikerne. Innsparinga innebærer blant annet at fylkesordførerens årslønn blir redusert med rundt. 107.000 kroner. Kuttene skjer i sammenheng med at fylkeskommunen må gjennom en økonomisk hestekur de neste årene.