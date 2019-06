Kutter bypakken med tre milliarder

Flertallspartiene i bystyret i Ålesund kutter den foreslåtte bypakken med litt over tre milliarder kroner. I et forslag som ble utarbeidet i ettermiddag, er E39 Breivika-Vegsund og Brosundtunnelen tatt ut. E39 Lerstad-Breivika utgjør den største kostnaden i den nye pakken som vil koste 3,6 milliarder kroner. Det nye forslaget som blir lagt frem for bystyret i morgen, innebærer en styrket satsing på kollektivtilbudet mellom Lerstad og Høgskolen. Varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF) sier til NRK at de nå prioriterer å få vedtatt bypakken i bystyret i morgen og i fylkestinget om to uker.