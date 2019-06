Kuttar i talet på politiske utval

Eit samrøystes fylkesutval vil kutte talet på politisk utval i fylkeskommunen. Vedtaket inneber at nærings- og miljøutvalet og kultur- og folkehelseutvalet blir slått saman til eitt hovudutval. Dei to andre hovudutvala er samferdselsutvalet og utdanningsutvalet. Eit knapt fleirtal gjekk inn for 11 politikarar i kvart hovudutval. Trafikktryggingsutvalet blir lagt ned og arbeidet her blir lagt inn i samferdselsutvalet. Fylkestinget skal gjere endeleg vedtak.