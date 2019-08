Kuttar hotell og spa

Hotellanlegg og spa-avdeling på toppen av Nesaksla i Åndalsnes er teke ut av planane for gondolbanen, skriv rbnett.no. – Vi så at det ville vere vanskeleg å foreine desse tilboda om overnatting på toppen med kommuneplanen, forklarar dagleg leiar Oddbjørn Vassli i Romsdalen AS til avisa.