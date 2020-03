Kutta i busstilbodet

Ei fleirtal i fylkesutvalet gjekk i dag inn for ein kraftig reduksjon i busstilbodet i fylket. Reduksjonen inneber ei årleg innsparing på 30 millionar kroner. Frp sine tre representantar stemte i mot. Det er den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen som er bakgrunnen for kutta. Fleire politikarar ga uttrykk for at det er svært trist å måtte gjere vedtaket.