Kunne gått liv på Tjeldbergodden

Svart røyk steg høyt over anlegget til Equinor Tjeldbergodden i Aure da det brant onsdag 2. desember 2020. Brannvesenet fikk melding om at det var fare for eksplosjon. 30 ansatte måtte evakueres, flere brannbiler, ambulanser og politi kom til stedet.

I dag har Equinor lagt frem granskingsrapporten.

Har funnet årsaken til brannen

Man har lenge gått ut ifra at brannen startet i et kompressorbygg og at det var olje i en dampturbin som tok fyr. Nå konkluderer rapporten at dette var årsaken. Feil på en stengeventil førte til at dampturbinen økte farten i stedet for å slå seg av. Dersom dette skjer skal normalt en annen sikkerhetsventil tre i kraft. Også denne sviktet.

Dette førte til havari i en kobling mellom dampturbinen og et gir, noe som resulterte i at tungmetalldeler ble kastet ut. En av disse slo hull i en rørlinje med smøreolje til turbingeneratoren. Smøreoljen antente og forårsaket brannen.

Stengeventilen burde ha vært høyere sikkeretsklassifisert

I rapporten Equinor nå legger frem viser det seg at stengeventilen som sviktet ikke har vært riktig sikkerhetsklassifisert. Den ble feilaktig klassifisert som «ikke-sikkerhetskritisk» i 2004 og har vært det siden. En drøy måned før brannen ble det utført vedlikehold på stengeventilen, men

Har også gransket brannen i Hammerfest

28. september 2020 brant det i Equinor sitt anlegg i Hammerfest. Der slår rapporten fast at selvantennelse i filtrene i turbinluftinntaket på grunn av langvarig, altfor høy temperatur var årsaken til brannen.

Har innført strengere sikkerhetstiltak

Undersøkelsene viser at utfallet av brannen på Tjeldbergodden kunne ha ført til at flere av menneskene som var i nærheten av bygningen da brannen startet kunne ha blitt drept.

Equinor skriver i undersøkelsen at de ser veldig alvorlig på hendelsene i fjor, og vil fokusere på å ytterligere øke sikkerheten ved landanleggene i fremover.