Kulturpris til Astrid Overaa

Astrid Overaa får Stiftelsen Kjell Holms kulturpris for 2020. Det skriver stiftelsen på sine nettsider. Kulturprisen er på 200.000 kroner. I tillegg får Teaterfabrikken i Ålesund, der Overaa er innehaver, en ekstraordinær pris for kreativitet og innsats under korona-krisen. I begrunnelsen står det blant annet at: – Ordet «multikunstner» dekker ikke engang en brøkdel av de prosjektene, rollene og initiativene Astrid har tatt i løpet av sine mange år som kulturarbeider på alle nivå i og utenfor Ålesund.