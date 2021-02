De to neste ukene skal festivalbransjen se på ulike scenario for hvordan sommeren blir.

Frank Nes i Bergen Live på Bergenfest 2018. Foto: Bente Kjøllesdal / NRK

– Det var stor vilje fra kulturministeren for å finne gode løsninger, sier Frank Nes i Bergen Live, etter møtet mandag ettermiddag.

– Vi skal nå etablere en faggruppe sammen med kulturdepartementet. Det er for tidlig å si noe mer, da vi trenger litt tid for å konstituere oss. Utgangspunktet er veldig positivt fra vår side, og vi gleder oss til å ta fatt på et arbeid som skal komme hele arrangementssektoren til gode, sier han.

Forrige uke ble det klart at Kulturdepartementet lager en krisepakke på 350 millioner kroner for å sikre festivalene økonomisk. Festivalbransjen etterlyste for en ukes tid siden en tydelig plan fra regjeringa, og få dager etterpå fikk de beskjed om å fortsette å planlegge for å åpne i sommer.

Økonomisk trygghet

Mandag har blant annet Øyafestivalen i Oslo, Momentium i Ålesund, Bergenfest, Palmesus i Kristiansand, Parkenfestivalen i Bodø, Pstereo i Trondheim og Norske konsertarrangører vært i møte med kulturministeren, representanter fra Helsedirektoratet og FHI.

Ante Giskeødegård er gründer i Momentium. Foto: Silje Bjerknes / NRK

– Det var et veldig positivt og konstruktivt møte. Det viktigste fremover nå er å ha en tett dialog med myndighetene. Vi vil jo åpne på en trygg måte når det er klart for det, sier Ante Giskeødegård, gründer i Momentium i Ålesund.

Momentium står bak festivalene Jugendfest, Ålesund Live, Sommerfesten på Giske, og en rekke andre konserter gjennom året.

– Føler du deg tryggere på festivalsommeren etter møtet?

– Det er fremdeles en uklar situasjon og det vil det nok være i god tid fremover. Vi planlegger for en festivalsommer, og vi har fått vite at vi kan få kompensert kostnader hvis det blir endringer og avlysninger. Vi har hentet tilbake alle folkene våre på jobb og vi må vite at vi har økonomisk trygghet, og det har vi fått nå, sier Giskeødegård.

Raja: – Oppløftende møte

Kulturminister Abid Raja fra Venstre har vært i møte med de største festivalarrangørene i landet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kulturminister Abid Raja fra Venstre er godt fornøyd etter møtet med arrangørene og sier at han har et dypt ønske om en normal sommer, men sikkerheten kommer først.

– Alle de som hadde ordet i dag snakket først og fremst om trygghet. Ingen vil presse frem en åpning og det var veldig oppløftende å høre, sier Raja. Han legger til at om 10–14 dager skal de møtes igjen for å fortsette dialogen.

– Vi vet foreløpig ikke hvordan sommeren blir. Det er umulig å spå, men vi har satt av 650 millioner, 350 til festivalarrangørene og 300 til idretten i juli og august, sier Raja.

Flere norske festivaler har planlagt festivalsommeren for fullt, og arrangørene bak Øyafestivalen i Oslo har booket det meste av programmet for sommeren.



– Det har vært et godt møte. Jeg føler meg tryggere etter dagens møte på at Abid Raja har stort forståelse for situasjonen vi er i, og vi er enige om en prosess videre, sier Tonje Kaada, daglig leder for Øyafestivalen.

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører syns det var et godt og konstruktivt møte, men sier det fortsatt er et stykke å gå med konkretisering av støtteordningene, og hvordan pengene Raja har skaffet til feltet skal innrettes i praksis.

– Her vil mange trenge mer trygging før de henter ansatte og sesongarbeidere tilbake, særlig med tanke på om ordningene vil dekke utgifter til lønn, sier hun.