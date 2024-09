Kulturlandskapsprisen til Sunndalspar

Knut Flatvad og Rita Dyrnes Flatvad er tildelt Kulturlandskapsprisen 2024.

Dei har drive garden Østigard på Flatvad i Sunndalen sidan 2005, med mjølkeproduksjon, gris, grasproduksjon og korn.

– Knut og Rita sitt arbeid viser tydeleg viktigheita av det aktive landbruket, som kulturlandskapspleiar og som produksjonslandskap for å sikre norsk matproduksjon. Deira innsats gjer dei til framifrå ambassadørar for landbruket, seier juryleiar Else May Botten.



Prisen er på kr 10 000 og eit kunstverk, og har vore delt ut av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sidan 2001.