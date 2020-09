Kulturlandskapsprisen til Hoem Gård

Fylkesmannen overrakte fredag Kulturlandskapsprisen 2020 til Stein Kåre Austigard og Kristian Austigard på Hoem gård i Eikesdalen. 76 år gamle Kristian har holdt kulturlandskapet på gården i hevd gjennom ei årrekke, mens nevøen overtok for to år siden. Fylkesmannen hyller Austigard-familien for å holde dyr på beite, slått og for å ha gjort Hoemsbu tilgjengelig for alle.