Kulde fører til stengte veger

Fjellovergangene over Sognefjellet og Strynefjellet stenges natt til onsdag på grunn av kulde.Vi vil ikke at turister med bobil skal bli stående fast der oppe sent om kvelden, sier trafikkoperatør Morten Hansen i Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende. Hansen ber folk vurdere å la bilen stå og legger til at veiene ikke saltes i juli. Gamle Strynefjellsvegen i Oppland, fylkesvei 258, er stengt til klokka 09.30 onsdag på grunn av vanskelige kjøreforhold.