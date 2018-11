Ku berga frå gjødselkjellar

Etter om lag to timar er ei ku berga ut av ein gjødselkjellar i Sykkylven. Ifølge brannvesenet som rykte ut for å hjelpe så framstår kua som frisk og fin. Brannvesenet takkar også for god hjelp frå ein lokal entreprenør med hjullaster, samt veterinær og andre på staden.